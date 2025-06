Victor Piţurcă l-a criticat Mircea Lucescu: “Jucătorii nu au mai avut acelaşi randament”

Victor Piţurcă (69 de ani) l-a criticat pe selecţionerul Mircea Lucescu (79 de ani) după dubla naţionalei cu Austria şi Cipru. România a pierdut cu 2-1 partida din deplasare, cu Austria, după care a învins cu 2-0 Cipru acasă.

După 4 partide disputate în preliminariile World Cup 2026, tricolorii au două victorii, cu San Marino şi Cipru, şi două înfrângeri, cu Bosnia şi Austria.

Victor Piţurcă, despre pauza prea mare a jucătorilor FCSB-ului de la naţională: “Mircea Lucescu trebuia să se gândească la asta”

Selecţionerul Mircea Lucescu spunea că ar fi trebuit să îi cheme mai repede la lot pe jucătorii FCSB-ului. Victor Piţurcă a susţinut şi el acest lucru. Totodată, fostul selecţioner a precizat că Mircea Lucescu ar fi trebuit să se gândească înainte la asta. Piţurcă a transmis că jucătorii naţionalei nu i s-au părut la cel mai ridicat nivel din punct de vedere fizic, aşa cum trebuie să fie la meciurile oficiale.

„Dacă are el timp să facă reconstrucție, poate să facă. Părerea mea e că nu mai are timp. Dacă nu am fi învins Cipru, mai avea timp de reconstrucții? Nu cred. La echipa națională trebuie să te califici. Eu țin minte stilul lui Lucescu la națională. Pleca prin America de Sud o săptămână. Acum nu mai ai timp de așa ceva. Vii cu trei zile înainte de meci, pregătești jocul cu câteva luni înainte, teoretic, mai mult vorbind cu jucătorii. Înainte de meci nu ai timp!

Acum am rămas surprins, pentru că jucătorii au avut prea multă libertate și nu au mai avut același randament fizic. Trebuiau să vină la antrenament în fiecare zi, după campionat să aibă 2-3 zile libere și apoi să vină la cantonament și să se pregătească.

Își reproșează (n.r. Mircea Lucescu)? Păi trebuia să facă lucrul acesta, are experiență fantastică. Trebuia să se gândească la asta. Eu aș putea spune că jucătorii nu au fost fizic 100%. Ritmul de joc al austriecilor ne-a pus în dificultate”, a declarat Victor Pițurcă pentru digisport.ro.