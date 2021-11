Victor Pițurcă, la ora dezvăluirilor: „Eu am numai 13 meciuri la națională. Lucescu nu agrea jucătorii de la Steaua!”

Fostul mare atacant al roș-albaștrilor a bifat doar 13 meciuri și șase goluri în tricoul primei reprezentative a României, în perioada 1985-1987!

Victor Pițurcă a fost de 5 ori campion național, de 4 ori câștigător al Cupei României, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei. De asemenea, „Piți” a fost și cel mai bun marcator în sezonul 1987-1988 și „Gheata de bronz” a Europei în același sezon, cu 34 de goluri.

Cu toate acestea, în ciuda acestor cifre impresionante, Pițurcă nu a reușit să se impună prea mult în tricoul echipei naționale a României, însă acesta a venit cu o explicație. Concret, Mircea Lucescu, care se afla la acea vreme pe banca primei reprezentative, nu i-ar fi agreat pe fotbaliștii de la Steaua, astfel că jucătorii formației din Ghencea erau evitați constant, atunci când venea vorba de convocări.

„E vorba doar despre mine? Marele Oblemenco, idolul meu, ce-a făcut? Fiind copil, stând în Craiova și fiind atacant, el era idolul meu. Dar n-a prins niciun joc la echipa națională și a fost golgeter de vreo trei ori! Eu am numai 13 meciuri și doar patru-cinci ca titular și doar șase goluri. Foarte puțin, foarte puțin! Eu cred că motivul principal a fost antrenorul care era la echipa națională.

Mulți ani a fost Lucescu! Lucescu mergea pe jucătorii în care avea el încredere. De la Dinamo, de la Corvinul și de pe la Craiova. Probabil, el nu agrea jucătorii de la Steaua! A avut o rezervă, dar și jucătorii aveau o rezervă față de el. Eu am debutat cu Lucescu la echipa națională, dar nu-l condamn. Așa vedea el lucrurile.

Țin minte un mare meci al echipei naționale, unul din cele mai bune, a fost în Ghencea, cu Spania, când am jucat 9 jucători de la Steaua, Klein și Mateuț de la Dinamo. Conduceam Spania cu 3-1, dar după aceea Mircea Lucescu a mers pe mâna jucătorilor lui și, din păcate, a pierdut. Are și o calificare la Europeanul din Franța din 1984, dar a pierdut calificarea la Mondial când a mers pe mâna unor jucători în meciul cu Irlanda de Nord… Atunci am pierdut calificarea.

Am fost mulți ani selecționer și e o mare greșeală să gândești așa. Eu niciodată nu m-am gândit de la ce club vine un anumit jucător. Interesul echipei naționale era să câștigăm. Evident că și eu convocam și jucam cu fotbaliștii în care aveam încredere.” a spus Pițurcă, potrivit GSP.