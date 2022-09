Victor Pițurcă șterge pe jos cu transferurile lui Becali: „Cu 3 milioane de euro putea aduce 2-3 jucători mult peste Miculescu și Compagno”

Victor Pițurcă (66 de ani) nu este impresionat de cele mai costisitoare transferuri realizate de FCSB în această vară, David Miculescu și Andrea Compagno.

„Nu știu dacă Compagno este jucătorul de care avea nevoie FCSB. Nu cred. Nu vreau să-l supăr eu pe Gigi, dacă a plătit atâția bani pentru el și Miculescu… sunt bani foarte mulți, dar ei, specialiștii, știu mai bine. Probabil i-au urmărit și au crezut că e benefic că i-au transferat.

Cu 3 milioane Gigi putea aduce 2-3 jucători mult peste valoarea acestora.

Miculescu a costat 1,7 milioane, dar ce-l recomandă? Ca să plătești o asemenea sumă în România, trebuie să-l recomande ceva.

Să vedem ce calități are, ce perspective are. Bine, perspectivă are, dat fiind faptul că are un fizic impozant. În rest, nu vreau să spun mai multe, e problema lui Gigi Becali”, a afirmat Pițurcă la Pro Arena.