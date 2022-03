Victoria Azarenka, gest de necrezut într-un meci cu o puștoaică! Fanii au taxat-o rapid: ,,Să nu strângi mâna unei copile de 16 ani, din frustrare că te umilește”

Victoria Azarenka a fost în centrul atenției și la turneul WTA 1000 de la Miami. Bielorusa a făcut un gest care nu s-a mai întâmplat și este de neexplicat. În meciul cu Linda Fruhvirtova, bielorusa a plecat subit de pe teren, părăsind astfel competiția.

Victoria Azarenka a întâlnit-o pe Linda Fruhvirtova (279 WTA) în turul trei al turneului de la Miami. Ceahoaica de doar 16 ani a primit un wildcard pe tabloul principal din partea organizatorilor turneului și a profitat din plin. Înaintea meciului cu Azarenka, Fruhvirtova le eliminase pe Donka Kovinic și Elise Mertens.

Linda Fruhvirtova a dominat-o pe Azarenka, servind foarte bine pe tot parcursul primului set. Cehoaica s-a impus în primul act în 34 de minute. Fruhvirtova s-a desprins rapid și în setul secund, până la scorul de 3-0. În acel moment, din senin, fără să ceară time-out medical, Azarenka a părăsit terenul. Apoi și-a luat echipamentul și a anunțat că abandonează. În urma abandonului Azarenkăi, Linda Fruhvirtova s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Miami, unde o va întâlni pe Paula Badosa (6 WTA).

Fanii turneului de la Miami au taxat imediat comportamentul lipsit de fair-play al Victoriei Aazarenka.

Bielorusa și-a cerut scuze pentru gestul incredibil printr-o postare pe rețelele sociale.

Statement from Victoria Azarenka:

I shouldn’t have gone on the court today. The last few weeks have been extremely stressful in my personal life. Last match took so much out of me, but I wanted to play in front of a great audience as they helped me pull through my first match… pic.twitter.com/lufnyYyyZg

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) March 27, 2022