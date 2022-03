Victorie în premieră pentru Sorana Cîrstea în fața Ajlei Tomljanovic! Românca se impune în două seturi clare, 6-4, 7-5

Sorana Cîrstea (27 WTA) a întâlnit-o în turul secund de la Indian Wells pe Alja Tomljanovic (39 WTA). Sorana Cîrstea a reușit un meci impresionant cu Ajla Tomljanovic, 6-4, 7-5, ea întorcând un scorul nefavorabil din debut actului inaugural. Cele două sportive s-au mai întâlnit de trei ori, iar în toate partidele Alja Tomljanovic s-a impus.

The crowd goes wild as Sorana wins a very tough close match. Sorana Cirstea defeated Ajla Tomljanovic 6-4, 7-5.#IndianWells pic.twitter.com/pqexVu7O4C

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 11, 2022