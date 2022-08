Victorie mare pentru Gabriela Lee în calificări la US Open! Irina Bara a fost „distrusă”

Jucătoarea română de tenis Gabriela Lee (137 WTA) a ajuns în Turul 2 al calificărilor pentru US Open, în timp ce Irina Bara (126 WTA, cs 23) a fost învinsă clar.

Lee (fostă Talabă) a avut-o adversară pe veterena italiană Sara Errani (117 WTA, cs 16), de care a trecut în 3 seturi, 6-4, 2-6, 6-2. Românca a fost condusă în primul set cu 2-4, dar a câștigat patru game-uri la rând.

În partea a doua a confruntării, Errani, care pe 29 aprilie a împlinit 35 de ani, a realizat break-uri la 1-1 și 5-3, ducând meciul în decisiv. Ultimul set a fost controlat de româncă. Aceasta nu și-a cedat niciodată serviciul, convertind în punct prima minge de meci.

În schimb, Irina Bara nu a mișcat în fața sportivei americane Kayla Day (211 WTA). românca a câștigat primul game al meciului, după care a pierdut 9 la rând.

Toate cele trei românce prezente în turul 2 al calificărilor vor juca azi. Ana Bogdan (65 WTA, cs 1) o are adversară pe mexicanca Gernanda Contreras Ghomez (201 WTA) în primul meci direct. În cazul unei victorii, sportiva născută în Sinaia o întâlnește în meciul care are ca miză accederea pe tabloul principal pe germanca Tamara Korpatsch (139 WTA) sau ucraineanca Kateryna Baindl (136 WTA, cs 32).

Alexandra Ignatik-Cadanțu (160 WTA) joacă împotriva japonezei Misaki Doi (94 WTA, cs 7), iar o victorie i-o va scoate în față pe olandeza Arianne Hartono (165 WTA) sau Clara Burel (Franța, 132 WTA, cs 28).

În fine, Lee o întâlnește pe olandeza Lesley Pattinama Kerkhove (196 WTA), iar dacă trece de aceasta o va înfrunta pe americanca Ashlyn Kruger (244 WTA) sau Katie Boulter (Marea Britanie, 129 WTA, 25 WTA).

România are patru reprezentante pe tabloul principal la US Open: Simona Halep (7 WTA), Irina Camelia Begu (34 WTA), Sorana-Mihaela Cîrstea (38 WTA) și Jaqueline Adina Cristian (76 WTA). Elena Gabriela Ruse (102 WTA) va absenta, din cauza unor probleme medicale.

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber (52 WTA), nu va juca la ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Ea a făcut anunțul pe contul personal de twitter.

„Îmi doream foarte mult să joc la US Open, dar în final am decis că doi contra unu nu poate fi o competiţie loială”, a scris, cu umor, fostul lider WTA.

