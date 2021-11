Victorie zdrobitoare pentru Mircea Lucescu, în campionatul din Ucraina

Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu, a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 6-1, echipa Cernomoreţ Odessa, într-un meci din etapa a 15-a a campionatului Ucrainei.

Golurile au fost marcate de Buialski (27, 5 – penalty), Vitinho (30, 37), Garmash (48) şi Kulach (82) pentru învingători, respectiv Isaenko (44) pentru gazde.

The match is over. Dynamo confidently beats Chornomorets.#ChornomoretsDynamo (1:6) pic.twitter.com/3McJbjtEMG

