Victorii pe bandă rulantă pentru români la CE de tenis de masă! Bianca Mei-Roşu luptă pentru șefia Grupei C

Sportivii români continuă drumul spre medalii la Campionatele Europene de tenis de masă Under-21 de la Sarajevo.

Bianca Mei-Roşu luptă cu galeza Anna Hursey pentru șefia Grupei C

Tinerii tricolori au înregistrat, joi, 18 victorii şi 4 eşecuri. La feminin, Bianca Mei-Roşu are două victorii în Grupa C, 4-2 (10, -8, 8, 9, -6, 9) cu turcoaica Ozge Yilmaz şi 4-2 (-9, -7, 8, 7, 10, 6) cu bulgăroaica Ţvetelina Gheorghieva. Ea va juca, azi, de la ora 12:00, cu galeza Anna Hursey.

„Mă simt mai încrezătoare după ce am învins favorita (n.r. – Yilmaz, al treilea cap de serie). Puteam termina meciul mai devreme, dar am fost mai concentrată pe rezultat și mai puțin pe cum am evoluat”, a recunoscut Mei-Roșu, potrivit site-ului oficial.

Românca s-a referit și la partida cu Hursey. „Ultima dată m-a învins, dar acum cred că am o șansă. Voi da totul să înving”, a dat asigurări ea.

În Grupa D, Camelia Mitrofan a pierdut primele două meciuri, 2-4 (3, -7, -7, 8, -5, -5) cu Charlotte Lutz (Franţa) şi 3-4 (-9, 12, -11, -10, 9, 8, -9) cu slovena Sara Tokic, iar azi o va înfrunta pe poloneza Anna Brzyska, de la ora 12:00.

Elena Zaharia are o victorie în Grupa E, 4-0 (9, 5, 6, 11) cu croata Dora Cosic, şi un eşec, 2-4 (8, 4, -10, -8, -7, -8) cu Helga Dari (Ungaria), iar vineri o va întâlni pe franţuzoaica Agathe Avezou de la ora 12:50.

În Grupa G, Ioana Sîngeorzan a trecut de portugheza Ines Matos cu 4-0 (10, 7, 6, 2) şi de suedeza Leah Muskantor cu 4-0 (3, 6, 5, 5), iar azi va primi replica ucrainencei Iolanta Ievtodii de la ora 12:50.

Victorii pe linie pentru români în probele de dublu la CE de tenis de masă

La simplu masculin, în faza a doua a grupelor, Eduard Ionescu a câştigat primele două meciuri din Grupa D, 4-1 (8, 8, 4, -3, 8) cu cehul Tomas Martinko şi 4-0 (7, 5, 11, 8) cu suedezul Daniel Lindso, iar azi îl va întâlni pe elveţianul Mauro Scharrer de la ora 13:40.

În Grupa F, Andrei Istrate a dispus de norvegianul Borgar Haug cu 4-0 (4, 5, 3, 7) şi a câştigat prin neprezentarea germanului Kay Stumper, iar azi îl va înfrunta pe italianul Tomasso Giovannetti de la ora14:30.

Și Iulian Chiriţă are două victorii în Grupa G, 4-0 (6, 9, 9, 5) cu francezul Hugo Deschamps şi 4-2 (-8, 5, -9, 5, 4, 8) cu cehul Ondrej Kveton, iar azi va primi replica italianului John Oyebode de la ora14:30.

În Grupa H, Darius Movileanu a dispus de englezul Connor Green cu 4-2 (-8, -11, 5, 3, 4, 9), dar a pierdut în faţa croatului Ivor Ban cu 2-4 (10, -8, -10, 9, -8, -8), iar azi îl va întâlni pe Miguel Nunez (Spania) 14:30.

La dublu masculin, perechea Istrate, Chiriţă s-a calificat în optimi, după 3-0 (4, 5, 5) cu Andre Kases (Austria) și Daniels Kogans (Letonia), alăturându-se cuplului Darius Movileanu, Eduard Ionescu.

În optimi, la dublu feminin, s-a calificat şi perechea româno-germană Camelia Mitrofan, Naomi Pranjkovic (Germania), după 3-2 (-9, 7, -5, 3, 8) cu Ema Cincurova (Slovacia) și Iolanta Ievtodii (Ucraina).

În optimi se mai află trei românce, Mei-Roşu cu Mia Griesel (Germania), Sîngeorzan cu Nicole Arlia (Italia) şi Zaharia cu Hana Arapovic (Croaţia).

Patru perechi româneşti s-au calificat în optimi la dublu mixt, Istrate, Mitrofan, după 3-0 (8, 4, 3) cu Akos Kishegyi (Ungaria), Gheorghieva (Bulgaria), Chiriţă, Mei-Roşu victorioşi cu 3-1 (9, -9, 13, 5) în faţa cehilor Tomas Martinko și Anna Klempererova, Ionescu, Sîngeorzan, care au trecut tot de o pereche cehă, Simon Belik, Klara Hrarbicova, cu 3-0 (4, 5, 7), şi Movileanu, Zaharia, după 3-1 (8, 11, -11, 8) cu Connor Green (Anglia), Anna Hursey (Ţara Galilor).