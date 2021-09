VIDEO | A luat foc un stadion cunoscut! 300 de oameni au fost evacuați

Totul s-a întâmplat în jurul orei 12.00, în momentul în care pompierii englezi au fost anunțați că stadionul celor de la Tottenham Hotspur este în flăcări. La scurt timp echipele de intervenție și-au făcut apariția la una dintre cele mai moderne arene din Anglia. Toată operațiunea a durat aproximativ o oră.

Potrivit presei britanice, aproximativ 300 de oameni au fost evacuați, fără ca niciunul dintre aceștia să aibă însă nevoie de îngrijiri medicale.

Inaugurat în martie 2019 şi cu o capacitate de 62.000 de locuri, stadionul echipei Tottenham a costat nu mai puțin de un miliard de lire sterline. Următorul meci care va avea loc pe această arenă este programat sâmbătă, de la ora locală 15.00. Echipa feminină a clubului Tottenham va juca în etapa I a primei ligi engleze cu formaţia similară a grupării Birmingham City.

A fire at Tottenham Hotspur Stadium is now under control, say the London Fire Brigade, with no reports of any injuries and 300 people evacuated 🔊👇 pic.twitter.com/LYiiXaBmYD

