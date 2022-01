VIDEO | A murit un fotbalist legendar. A câștigat Cupa UEFA, patru campionate și medalia de argint la CM

Wim Jansen, vicecampion mondial cu naţionala de fotbal a Olandei în 1974 şi 1978, a murit la 75 de ani. Anunțul trist a fost făcut, marţi, de Feyenoord Rotterdam, clubul la care fostul mijlocaş a disputat peste 500 de meciuri.

Cu gruparea batavă a câştigat Cupa Campionilor Europeni după o finală cu Celtic Glasgow la Milano. În sezonul următor, Feyenoord a fost eliminată de UTA Arad în primul tur al competiţiei, 1-1 în tur și 0-0 în retur.

Wij spraken dezelfde taal, de taal van de voetballiefhebber ⚽❤️

Cruijff had een eigen taal, Wim ook. Hij heeft het opgeschreven in schriftjes, die Wim alleen deelde met, in zijn ogen, echte liefhebbers. pic.twitter.com/nrbfBuLqww

— Robin van Persie (@Persie_Official) January 25, 2022