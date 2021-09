VIDEO | A murit unul dintre cei mai mari atacanți din istorie! A marcat 285 de goluri doar pentru o echipă

Tragedie în fotbal. Fostul atacant al Angliei și al echipei Liverpool, Roger Hunt, a murit la vârsta de 83 de ani, potrivit apnews.com.

Acesta a făcut parte din echipa câștigătoare a Cupei Mondiale a Angliei din 1966. A marcat 285 de goluri în 492 de meciuri, în perioada 1964 – 1966, pentru Liverpool.

Clubul a declarat într-un comunicat postat pe contul său oficial de Twitter:

„Plângem pentru moartea fostului jucător legendar Roger Hunt. Gândurile tuturor celor de la Liverpool Football Club sunt alături de familia și prietenii lui Roger în acest moment trist și dificil. Odihnește-te în pace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021″, este mesajul postat de club.

During an iconic career at Anfield between 1958 and 1969, Sir Roger Hunt scored a total of 285 goals for the Reds and stands second in the club’s all-time top scorers list.

To this day, no player has scored more for Liverpool in the league than Hunt’s tally of 244 goals.

