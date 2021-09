VIDEO | Adrian Mutu, tranșant înaintea partidei cu FCSB: „Este un meci de o importanță extremă”

FC U Craiova 1948 va primi vizita celor de la FCSB, sâmbătă, de la ora 20:00, în etapa a noua a Ligii I.

Oltenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. O primă măsură luată a fost schimbarea căpitanului. Începând din această rundă, banderola va fi purtată de Bradley Diallo, fundașul central francez de 31 de ani, și nu de Dragoș Albu.

Adrian Mutu, antrenorul echipei U Craiova 1948, a prefațat partida cu FCSB.

„Este un meci de o importanță extremă și nu numai din cauza faptului că întâlnim un adversar foarte puternic ci mai ales din cauza faptului că avem nevoie de puncte. Vrem să le câștigăm mâine. Mă aștept la un meci intens, mă aștept la o reacție din partea băieților mei. Cred că au conștientizat și ne-am dat seama de greșelile pe care le-am făcut. Avem nevoie de puțin mai multă concentrare și de șansă în fața porții pentru că în ultimele meciuri am avut multe ocazii clare, dar nu am marcat”, a declarat Mutu, în cadrul unei conferințe de presă.

”Viața unui antrenor este care este, mi se poate întâmpla și mie, nu mi-e frică, eu îmi fac treaba. Din day one am lăsat capul în jos și am muncit.

Oamenii au văzut pasiunea mea și ce vreau să realizez. Nu țin de scaun, un antrenor nu trebuie să se sperie și să facă anumite lucruri în funcție de acest pericol. Așa că nu este cel mai mare coșmar al meu!

S-au spus și neadevăruri, că aș pleca la Dinamo. Eu vreau să continui aici, am încredere în băieții mei”, a mai spus Adrian Mutu.

Partida va fi arbitrată la centru de Iulian Călin. Acesta va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram (București) și Romică Bîrdeș (Pitești). Arbitru de rezervă va fi Andrei Antonie (București), în timp ce observator a fost desemnat Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea).