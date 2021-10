VIDEO | Alex Mitriţă, încrezător înaintea meciului cu Germania: ,,Ne putem bate cu oricine”

Alex Mitriţă, mijlocaşul echipei naţionale, se arată încrezător în şansele României în meciul cu Germania de vineri.

Fotbalistul este convins că dacă el şi colegii săi vor respecta cu exactitate indicaţiile lui Mirel Rădoi, vor reuşi să scoată un rezultat pozitiv la Hamburg.

,,Mă bucur ca am revenit la echipa naționala după o pauză de un an. Cred că orice jucător își dorește să fie aici. Am fost plecat în afara Europei și mi-am dorit să revin și să demonstrez că pot face față la un nivel bun.

Răzvan Lucescu m-a felicitat, mi-a zis să mă antrenez ca la echipa de club și mi-a urat multă baftă. Cu siguranță echipa națională arată mult mai bine defensiv, dar și ofensiv, față de ultima mea convocare de acum un an. Avem un stil de joc care chiar daca e ofensiv e în același timp și agresiv, ceea ce este important.

Mergem la Hamburg să dăm tot ce avem mai bun. Ei au jucători foarte buni, nu pot spune că Germania e peste Italia. Au un lot foarte bun. Trebuie să intrăm cu o mentalitate foarte bună, încrezători, iar dacă ascultăm și parcurgem toți pașii pe care Mister îi indică, atunci o să scoatem un rezultat pozitiv.

Fizic, de ce să nu facem față? Toți se pregătesc bine la club, eu zic că ne putem bate cu oricine. Suporterii trebuie să fie mereu alături de echipa națională, noi avem de ei și cu siguranță este un plus pentru noi.”, a declarat Alex Mitriţă, pentru FRF TV.

România va întâlni Germania pe 8 octombrie, de la ora 21:45, la Hamburg, în cadrul preliminariilor CM din 2022, în etapa a șaptea a grupelor.