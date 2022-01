VIDEO | Alize Cornet a început să plângă după victoria de la Melbourne cu Simona Halep

Alize Cornet a produs surpriza la Melbourne şi a eliminat-o pe Simona Halep în faza optimilor de finală ale turneului Australian Open.

La finalul partidei de pe Rod Laver Arena, sportiva din Franţa a izbucnit în lacrimi. După ce s-a îmbrăţişat cu Simona Halep la fileu, jucătoarea de tenis a mers la scaunul ei şi a început să plângă.

Este pentru prima oară când Alize Cornet ajunge în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, într-un total de 63 de participări la astfel de turnee.

One of the hardest workers on tour.

