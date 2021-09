VIDEO | Ante Roguljic, la primul interviu de la transferul la CSU Craiova: „Cu gândul acesta am venit”

Noul jucător al celor de la CSU Craiova, Ante Roguljic, a vorbit despre transferul la formația olteană.

Croatul s-a arătat încântat de condițiile de la Craiova și a explicat cum a luat decizia de a semna cu echipa antrnată de Laurențiu Reghecampf.

„Sunt foarte încântat că mă aflu aici, sunt impresionat de facilităţile de la club şi din oraş. Totul mi-a făcut o impresie foarte bună. Ştiam că Universitatea Craiova este o echipă mare din România, am făcut câteva verificări înainte şi tot ce am găsit au fost lucruri pozitive. Voi face tot ce pot pentru a ne îndeplini obiectivul, cu gândul acesta am venit, ca echipa să câştige fiecare meci

Poate o să pară puțin ciudat ce voi spune, dar îmi place să joc atunci când am sentimentul că e ceva de pierdut. E important ca atunci când intri pe teren să lași deoparte tot ce se întâmplă în teren, ce se întâmplă în viața ta personală și să dai totul pentru echipă.

Nu vreau să le transmit fanilor decât că mă bucur foarte mult că sunt aici, vreau să dau totul pentru a-mi ajuta echipa și pentru a bucura suporterii„, a spus Roguljic.

Ante Roguljic a semnat un contract valabil până în vara anului 2025 și va purta la echipa olteană tricoul cu numărul 24.