VIDEO | Antrenorul din Liga 1 care a trăit invazia Ucrainei ca pe un deja-vu: „Acolo a fost însă doar o revoluție”

Înainte să ajungă la FC Voluntari, Liviu Ciobotariu a avut parte și de o experiență în Liban. A fost selecțonerul naționalei din Orientul Apropiat.

Iar evenimentele din Ucraina le-a privit prin comparație cu ceea ce a trăit în Liban.

„Cu siguranță că am fost șocat, este înspăimântător ceea ce se întâmplă în Ucraina. Este trist, dureros, de asta de multe ori trebuie să ne gândim la viața noastră de zi cu zi și să punem celalte probleme în plan secund și mă refer la sport. E dureros, și eu am trăit momente asemănătoare, dar nu chiar de nivelul ăsta. Am prins revoluția, dar acolo este deja război. Suntem triști cu toții”, a declarat tehnicianul celor de la FC Voluntari într-o conferință de presă.

Ciobotariu a pregătit în această săptămână duelul care le poate asigura ilfovenilor calificarea matematică în play-off, cu două etape înainte de finalul sezonului regular. FC Voluntari o întâlnește pe FC Argeș, adversara pe care tocmai a aflat că o va întâlni și în semifinalele Cupei României.

„Suntem pregătiți mental, fizic, știm că avem în față un adversar puternic dar și noi suntem într-o formă bună și vrem să arătăm că merităm să fim pe poziția pe care suntem. Întâlnim un adversar într-o formă foarte bună, cu jucători cu experiență, cum noi am fost numiți revelația campionatului și ei pot fi numiți la fel pentru că au avut rezultate foarte bune. Nu m-a surprins că au bătut Farul, este o echipă bine organizată, primește greu gol.

Din punctul meu de vedere Prepeliță a făcut un lucru extraorrindar acolo, dar nu mă pot amesteca în ceea ce gândesc suporterii. Este un joc cu o încărcătură aparte, ne vom lupta pentru acederea în play-off. Ar fi o performanță pentru noi, mai avem trei meciuri de jucat la intensitate maximă, am luptat 27 de etape ca să fim aici, vrem să ne menținem această poziție. Dacă nu vom câștiga, ne vom lupta în continuare”, a carcaterizat disputa Ciobotariu.