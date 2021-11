VIDEO | Asta este simularea anului în fotbalul mondial! Momentul surprins de camere în finala Copei Libertadores

Palmeiras și-a apărat trofeul cucerit anul trecut și a învins rivala Flamengo într-un ultim act disputat la Montevideo.

Cele două echipe braziliene au ajuns să se lupte pentru trofeu în a 62-a ediție a competiției de pe continentul sud-american. Câștigătoarele ultimelor două sezoane din Copa Libertadores au oferit spectacolul mult așetptat de către suporterii lor, într-o atmosferă fierbinte în capitalaa uruguayană. Partida s-a decis în prelungiri acolo unde, Palmeiras a marcat golul decisiv prin Deyverson în minutul 95. Până atunci, Veiga și Gabriel Barbosa punctaseră înaintea timpului suplimentar.

Faza meciului s-a consemnat aproape de ultimul fluier al arbitrului argentintinian Pitana care a condus și finala Cupei Mondiale din 2018 dintre Franța și Croația. Acesta a dictat reluarea partidei după un moment de întrerupere și a dorit să îl îndepărteze pe Deyverson din zona repunerii balonului, brazilianul dorind să întârzie cât mai mult atacul adversarilor. La atingerea ușoară a centralului, vârful a căzut ca secerat, iar imediat faza a făcut ănconjurul rețelelor de socializare.

Biggest highlight of the Copa Libertadores final.

Deyverson of Palmeiras diving after being touched by the referee.pic.twitter.com/n1meD4Mcso

— Sam Street (@samstreetwrites) November 27, 2021