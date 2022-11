VIDEO | Au mutat ringul de box pe terenul de fotbal! Jucătorii de la Zenit și Spartak s-au bătut la finalul meciului

Fotbaliștii de la Zenit și Spartak Moscova s-au luat la bătaie înainte de executarea loviturilor de departajare, arbitrul dictând șase eliminări.

Meciul s-a jucat pe Stadionul Krestovski din Sankt Petersburg și a contat pentru ultima etapă a Grupei B din Cupa Rusiei. După 90 de minute scorul a fost 0-0, așa că s-a trecut la loviturile de departajare.

Până să se apuce de treabă, însă, jucătorii celor două formații s-au luat la bătaie. Și-au împărțit pumni și picioare mai ceva ca în filmele de acțiune, dar în învălmășeală s-au implicat și oficiali ai celor două formații.

Zenit vs Spartak today got seriously out of hand… 😳pic.twitter.com/xSisfaSGq9

