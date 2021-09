VIDEO | Banii nu aduc victoriile pentru PSG. Pochettino cere timp după 1-1 la Bruges

PSG, echipa de 1,1 miliarde de euro, nu a reuşit să învingă Club Brugge la primul meci din noul sezon UEFA Champions League. 165 de milioane de euro este valoarea de piaţă a lotului belgienilor, însă diferenţa nu s-a simţit în teren. Messi, Neymar şi Mbappe au fost anihilaţi, iar Pochetino le cere răbdare şefilor.

