VIDEO | Bătaie la tenis! Un junior i-a aplicat o corecție adversarului său, după ce a pierdut meciul

Dacă bătăile obișnuiau să apară în fotbal sau sporturi de contact, iată că nici tenisul, supranumit sportul alb, nu a scăpat de asemenea evenimente.

Incidentul s-a petrecut în Ghana. Michael Kouame, un băiat în vârstă de 15 ani, nu s-a putut împăca cu gândul înfrângerii. Acesta a decis să își lovească cu putere adversarul, după strângerea de mână de la finalul partidei.

Victima, pe nume Raphael Nii Ankrah, în vârstă de 16 ani, nu se aștepta să fie lovit. Adversarul îi întinsese mâna, într-un gest sportiv, dar ce a urmat a șocat întreaga lume prezentă.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ

