VIDEO | Benfica a câștigat UEFA Youth League! Portughezii au realizat un scor fluviu

Echipa portugheză Benfica Lisabona a câștigat UEFA Youth League, Liga Campionilor „de tineret”, învingând Salzburg cu un incredibil 6-0. Henrique Araujo a devenit primul jucător din istorie care înscrie un hat-trick în ultimul act al competiției.

Benfica a câștigat UEFA Youth League după 6-0 cu Salzburg

Meciul s-a jucat la Nyon, iar golurile învingătorilor au fost marcate de Martim Neto (2), Henrique Araujo (15, 57, 89-p), N’Dour (53) și Luis Semedo (69). În urma aceste victorii, Benfica a câștigat trofeul pentru prima dată în istorie.

Echipa portugheză a mai jucat trei finale, o dată chiar împotriva lui Salzburg, în 2017. De această dată, cele două goluri marcate în primele 15 minute au ușurat misiunea echipei lusitane.

Benfica a fost prezentă în chiar prima finală din istoria competiției, în sezonul 2013/2014, fiind învinsă de Barcelona cu 0-3. A ultimul act din 2016/2017, când formația din Portugalia a cedat cu 1-2 în fața lui Salzburg.

Benfica a jucat cele mai multe meciuri în istoria UEFA Youth League

În fine, în sezonul 2019/2020, trupa din Lisabona a cedat cu 2-3 în fața lui Real Madrid. De această dată, reușita lui Martim Neto a devenit cel mai rapid gol înscris într-o finală de UEFA Youth league.

Cu această ocazie, Benfica a devenit prima echipă care a jucat minimum 70 de meciuri în această competiție, depășind Real Madrid cu unul singur. Totodată, a egalat recordul lui Chelsea la numărul de finale jucate. Londonezii, în schimb, au câștiugat trofeul de două ori: 3-2 cu Șahtior Donețk (2014/2015) și 2-1 cu PSG (sezonul următor).

În prima finală din istorie care a consemnat „repetarea” uneia anterioare, Benfica a devenit cea dintâi echipă care înscrie de cel puțin patru ori în ultimul act.

„Benfica este o forță în Europa”, a declarat eroul meciului, Henrique Araujo

La finalul meciului cu Salzburg, eroul Henrique Araujo a declarat că victoria mai șterge din durerea pricinuită de ratarea câștigării trofeului în sezonul 2019/2020, el fiind pe teren la meciul cu Real Madrid.

„Este foarte important pentru că Benfica jucase deja în trei finale. Era foarte important pentru club să demonstreze că are forță în Europa și asta ne dorim să facem mai des. Echipa lucrează foarte bine. Vrem mai multe trofee.

Am fost pe teren în finala din 2020. Nu am reușit să o câștigăm și a fost foarte dureros. Totuși, astăzi am făcut-o. Am crezut de lșa bun început că suntem echipa cea mai bună. Îi respect pe cei de la Salzburg, dar ne-am impus jocul și am fost mai buni.

Acum doi ani, nimeni nu era în tribune din cauza pandemiei. Acum au fost 5.000 de spectatori. Mulți au venit de la Lisabona, chiar dacă sunt mulțu portuighezi care locuiesc în Elveția.

Sprijinul lor a fost fundamental pentru mine și colegii mei”, a declarat Henrique Araujo după meci, conform uefa.com.

Interesant este că scorul înregistrat în finală a mai fost consemnat în actuala ediție a competiției. În ultima etapă din Grupa D, Șahtior Donețk a învins Șerif Tiraspol, pe teren propriu, tot cu 6-0. 6 goluri a marcat și Borussia Dormund lui Beșiktaș, în etapa a 6-a din Grupa C, dar echipa turcă a marcat și ea, de două ori.