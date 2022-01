VIDEO | Boloni a explicat de ce nu a devenit selecționerul României! Săgeți către FRF

Tehnicianul în vârstă de 68 de ani a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre refuzul său de a prelua echipa națională a României!

Deși părea la un moment dat doar o chestiune de timp până când Ladislau Boloni va fi desemnat noul selecționer al României, negocierile dintre cele două părți au intrat în impas, iar „Loți” a explicat cu lux de amănunte ceea ce s-a întâmplat. Boloni a dezvăluit că a întâmpinat mai multe probleme în discuțiile cu Răzvan Burleanu și cel mai tare a fost deranjat de faptul că nu a știut exact până când se va întinde contractul său cu Federația.

„Înainte să intru în problemele mele personale, spun că să fii selecționerul țării tale este o onoare deosebită, o responsabilitate în același timp, o mândrie a ta și a familiei. Permiteți-mi să felicit noul selecționer și să îi urez mult succes. Am fost căutat de FRF să ocup această poziție, pe care foarte scurt timp am analizat-o și, bineînțeles, am acceptat să discut despre asta.

După atâta hoinăreală în fotbalul mare, european, proiectul meu era să termin cu maioul echipei naționale pe mine. De ce-mi va lipsi acest maiou din vitrină? De ce lucrurile nu s-au realizat?

În cariera mea de antrenor, dar și jucător, am semnat multe contracte, am stat de vorbă cu mulți oameni din elita fotbalului european. Niciodată nu m-am izbit de atâtea probleme, pentru mine ilogice, ca acum. Eu simțeam că aceste mici probleme care se tot adăugau mă deranjau atât de mult încât simțeam că mi-ar fi greu să dau totul. Dacă Boloni vine acasă, atunci Boloni trebuie să reușească. Pentru asta, trebuie să dai 150% din tine. Lipsa acestei logici mă împiedica să fac pasul înainte.

Nu am semnat niciodată un contract la care să nu cunosc data sfârșitului. În mediul profesionist, un contract se întinde de la 1 iulie, la 30 iunie. Bineînțeles, datele se pot schimba, dar trebuie să existe o dată de finish. La mine, erau puncte de suspensie la data de încheiere.”, a spus Boloni.