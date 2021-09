Constantin Budescu s-a întors la FCSB în această vară, după ce antrenorul Edi Iordănescu a insistat pentru seviciile noului ,,artist” de la echipa ,,roş-albastră”.

După ce a semnat din nou cu formaţia patronată de Gigi Becali, fotbalistul a acordat şi primul interviu pentru formaţia cu baza de pregătire în Berceni.

După ce a fost muşcat de un păianjen, noul fotbalist al FCSB-ului a glumit şi a spus că va deveni Spiderman.

,,Da, așa este, am declarat că după 30 de ani mă apuc de fotbal. Am încercat și încerc în continuare să fac unele schimbări în viața mea de fotbalist și sper ca asta să se vadă și pe teren. (n.r. Cum te simți înapoi la FCSB?) Cum să mă simt, foarte bine. Au mai fost câteva tentative, dar este bine că am venit acum, toate lucrurile sunt ok și sper ca totul să meargă bine de acum încolo. Am primit foarte multe mesaje și chiar am rămas plăcut surprins plăcut că a fost foarte multă lume. Au contat și oamenii care sunt aici, pentru că îi cunosc pe majoritatea dintre ei și m-am decis să vin

Nu este adevărat. Am fost mușcat de un păianjen și mi s-a umflat piciorul după antrenament. Am fost la medic și am decis să am o zi liberă, să aștept să mi se dezumfle piciorul. Voi deveni Spiderman, că se potrivesc și culorile.”, a declarat Constantin Budescu.

