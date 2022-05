VIDEO | Calificare muncită a Simonei Halep în turul 2 la Roma! Cine este următoarea adversară

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (21 WTA) a trecut cu un dublu 6-4 de Alize Cornet (Franța, 39 WTA) în prima rundă a turneului Internazionali BNL d’Italia de la Roma. Următoarea adversară este americanca Danielle Rose Collins (9 WTA, cs 7).

Meciul dintre Simona Halep și Alieze Cornet a durat o oră și 27 de minute. Primele trei game-uri din meci au fost break-rui, după care românca s-a distanțat la 5-1. Adversara a realizat break alb la 2-5, dar românca a pus capăt setului la prima ocazie ivită, în următorul game pe propriul serviciu.

În partea a doua, Simona s-a distanțat la 5-2, dar și de această dată Cornet a realizat un break alb. La 5-4, însă, Halep a urmat la serviciu, nu a mai cedat niciun punct și, astfel, s-a calificat în turul 2 la Roma.

