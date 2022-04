VIDEO | „Calitățile” care îl recomandă pe omul de încredere a lui Vladmir Putin! Cum se descurcă Ramzan Kadîrov pe terenul de fotbal

Liderul cecen a fost în centrul atenției în ultima lună de când preșeidntele rus a cerut ajutorul luptătorilor săi în războiul din Ucraina.

Dincolo de faptul că a fost ironizat pentru filmulețele postate de pe frontul de luptă, Kadîrov are și alte motive pentru care internauții ar putea să râdă de el. Jurnaliștii de la Nexta au prezentat pe contul lor de pe o rețea de socializare două clipuri în care Kadîrov încearcă să își demonstreze talentul sportiv. În primul dintre ele, comandantul suprem al batalionului cecen trimis în Ucraina se află pe terenul de baschet unde încearcă să arunce cu mingea la coș. După mai multe execuții nereușite, de supărare Kadîrov șutează cu putere în mingea care ajunge în tribunele sălii unde fusese invitat.

The main tiktoker of the country decided to show his sports enthusiasm, as it turned out he was not in the best shape.

At least he has a professional soldiers…oh wait. pic.twitter.com/a16YCvQ0hV

