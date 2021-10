VIDEO | Catalanii şi-au pierdut minţile! Koeman, atacat de fani după El Clasico

Ronald Koeman a avut o seară grea la Barcelona. După înfrângerea din El Clasico, 1-2 cu Real Madrid, antrenorul olandez care a adus Cupa Campionilor ca jucător în 1992 a fost ţinta furiei suporterilor. Fanii i-au adresat injurii, i-au scuipat şi lovit maşina la plecarea de la stadion.

Barcelona fans thronged the street following the Classico loss. That is Koeman's car in the middle of the melee pic.twitter.com/48eJoZPxGd

Ancelotti, la prima victorie pe Nou Camp, i-a luat apărarea olandezului.

„Nu îmi place să vorbesc despre cealaltă echipă. Cred că am suferit în acest meci, au ca întotdeauna o bună identitate, au plimbat bine mingea, cred că Barcelona va fi în luptă până la final, cu siguranţă” – a declarat antrenorul italian.

Barcelona a emis un comunicat în care condamnă atitudinea violentă a fanilor faţă de antrenorul Ronald Koeman. „FC Barcelona condamnă public gesturile violente şi ruşinoase îndreptate împotriva antrenorului nostru la plecarea de la Nou Camp. Clubul va lua măsuri de securitate şi disciplinare pentru ca astfel de evenimente nefericite să nu se mai întâmple” – a transmis clubul catalan.

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021