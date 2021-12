VIDEO – Cel mai sângeros episod din fotbalul românesc – Imaginile cu Ionel Ganea când strânge de gât un arbitru

Ionel Ganea a fost protagonistul unui episod care a șocat o lume întreagă, în 2007. El a bătut un tușier. Iată ce spunea fostul jucător la acel moment:

„Mi-am pierdut cumpatul cand am vazut ca, la sugestia sa, am primit al doilea cartonas galben si, implicit, eliminarea. Dar stiti de ce? Pentru ca, exact cu o faza inainte sa-l lovesc, am avut o intrare intarziata la Bozovici. Era pe atacul nostru. Nu l-am atins pe sarb, dar Mudura, aflat pe tusa aceea, mi-a strigat: „Ganezule, ai grija, ca te elimin”. Nu-mi venea sa cred ca ma ameninta. L-am intrebat de ce sa ma elimine, ca nici macar cu un deget nu-l atinsesem pe rapidist. A urmat faza in care Sapunaru, un fundas de doi metri care se comporta exact ca o fata mare, a fost gata-gata sa lesine la un contact cu mine. Fotbalul e sport de contact. Sa ne lase daca-i este frica. A simulat, iar Mudura s-a bagat imediat in seama. Atunci mi s-a pus pata. Oricum, nu-i normal ce-am facut. Regret gestul, dar am fost amenintat inainte. Din acest motiv spuneam ca am fost vanat. Mudura chiar m-a urmarit tot timpul pentru a ma scoate din joc”, a declarat Ganea.

Puteți vedea imaginile cu unul dintre cele mai violente momente din fotbalul românesc, mai jos în cadrul articolului: