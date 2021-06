VIDEO | Cine a câștigat turneul de la Bad Homburg după abandonul Simonei Halep! Finală fără istoric în Germania

Angelique Kerber a triumfat în fața propriilor fani la turneul organizat în premieră în localitatea germană.

Nemțoaica s-a impus fără probleme în ultimul act în fața cehoaicei Katerina Siniakova, aflată cu aproape 50 de locuri mai jos în ierarhia mondială. 6-3, 6-2 a fost scorul disputei întinsă pe durata a o oră și 25 de minute. A fost primul turneu câștigat de Kerber după o pauză de trei ani.

🇩🇪 Home court advantage 🇩🇪@AngeliqueKerber secures the @badhomburgopen title with a straight-sets win over Siniakova!

Her first 🏆 since Wimbledon in 2018. pic.twitter.com/w6FhxNALrp

— wta (@WTA) June 26, 2021