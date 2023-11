VIDEO | Ciprian Deac intervine după ce tatăl lui s-a luat de Andrea Mandorlini: „Nu-mi face cinste și nu mă reprezintă”

Mijlocașul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, și-a temperat părintele, care a avut o ieșire dură la adresa antrenorului Andrea Mandorlini.

„Îmi cer scuze pentru cele întâmplate”, a spus Ciprian Deac, după ce tatăl lui l-a atacat pe Andrea Mandorlini

Tatăl lui Ciprian, Ioan, l-a acuzat pe tehnicianul italian că-i umilește fiul, că nu îl folosește pentru a le face loc în echipă jucătorilor pe care i-a adus el în vară.

„Clubul CFR este familia lui Ciprian, este casa lui. E jenant ca în casa ta să vină cineva să te umilească. E deranjant că nu există comunicare, Mandorlini trebuia să vină cu argumente pentru care nu-l folosește pe Ciprian”, a spus, printre altele, printele.

Aceste afirmații l-au deranjat pe jucător, care a avut, la rândul lui, o intervenție. „De când am văzut că a apărut acel articol mi-am dorit foarte mult să clarific situația, să spun că nu-mi convine. Sunt foarte supărat de cele apărute, așa că voiam să îmi spun părerea.

Îmi pare rău că au apărut asemenea lucruri, mai ales că mai avem 6 meciuri foarte importante la care trebuie să fim liniștiți și concentrați.

Voiam să îmi cer scuze pentru cele întâmplate. Pe de-o parte îl înțeleg și pe tatăl meu, e subiectiv și fiecare tată de fotbalist își dorește ca fiul să joace cât mai mult, dar nu pot accepta asemenea lucruri.

Dacă avea ceva de zis trebuia să vorbească direct cu mine, nu cu presa. Eu nu m-am băgat în niciun conflict, fug de ele, nu îmi place scandalul”, a declarat miulocașul, într-un video apărut pe păagina de facebook a echipei.

„Îmi pare rău că s-a ajuns aici”, recunoaște Ciprian Deac

Ciprian Deac susține că afirmațiile tatălui lui nu au afectat vestiarul, iar jucătorii sunt în continuare uniți și concentrați la meciurile care urmează.

„Am vorbit și cu antrenorul, era normal, cred că nimănui nu-i place să vadă asemenea articole. Îl înțeleg perfect și pe dânsul, dar cred că cel mai rău am ieșit eu. Am aproape 40 de ani și nu am nevoie de avocați, ca cineva să vorbească în numele meu.

Nu știam de acest articol, și eu am fost surprins. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, nu-mi face cinste și nu mă reprezintă. Am muncit de mic să-mi fac un nume, să ajung la o echipă bună, să fac performanță și să se vorbească lucruri bune.

Referitor la ce s-a întâmplat, sunt supărat. Azi-noapte nu am reușit să adorm, m-a afectat foarte mult”, a adăugat mijlocașul lateral.

„E normal să fiu supărat, dar nu pe antrenor”, susține Ciprian Deac

Deac s-a referit și la perioada de după reluarea campionatului. CFR Cluj va juca pe 25 noiembrie acasă, cu FC Hermannstadt, de la ora 20:30, în etapa a 17-a a Superligii.

„Ne-am pregătit toată săptămâna foarte bine, au fost antrenamente destul de grele. E o perioadă în care putem să ne încărcăm bateriile. Urmează 6 meciuri foarte grele, adevărate finale, și sperăm ca atunci când se va trage linia să fim pe primul loc.

E normal să fiu supărat, dar nu pe antrenor. Poate și eu greșesc, poate greșeala e la mine, dar sunt un tip care nu renunță ușor. Am trecut prin multe situații mai dificile.

Nu rămâne decât să mă pregătesc, să vin la antrenamente cu bucurie, să-mi fac treaba cât mai bine și dacă va fi nevoie de mine 5 minute, 10 minute sau un meci, voi fi prezent și voi încerca să-mi ajut echipa, așa cum am făcut-o tot timpul”, a încheiat el.

CFR Cluj va mai avea un meci în afara celor din campionat. Gruparea din Gruia va întâlni Rapid, la începutul lui decembrie, în Giulești, în ultima etapă din Grupa B a Cupei României.