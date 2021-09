VIDEO | Coșmarul trăit de o națională care se pregătea de un meci în preliminariile CM: „Am nimerit printre gloanțe”

Partida dintre Guineea și Maroc a fost amânată de FIFA după ce în țara gazdă a acestei confruntări are loc în aceste zile o lovitură de stat.

Iar marocanii au fost prinși în mijlocul desfășurării evenimentelor de pe străzile capitalei Conakry. „Leii din Atlas” au putut observa chiar de la ferestrele hotelului unde erau cazați imagini înfiorătoare ale haosului generat de acțiunea îndreptată împotriva președintelui țării africane.

„Suntem la hotel, auzim împușcături în apropiere toată ziua. Așteptăm permisiunea pentru a merge la aeroport, pentru moment suntem blocați. Ne așteaptă un avion, dar nu avem voie să plecăm. Și pentru a ajunge la aeroport durează 45 de minute, o oră. Când auzi împușcături afară, siguranța nu este garantată 100%.

Meciul este deja anulat. Mi s-a spus că există posibilitatea ca meciul să se joace în Maroc, dar nu știu. Deocamdată suntem blocați acolo, să vedem cum merge. Așteptăm. Sper că ne vom întoarce în Maroc înainte de întuneric. Nu avem informații despre adversarii noștri”, a povestit selecționerul Vahid Halilodzici infernul trăit în Guineea pentru L`Equipe.

BREAKING: Military coup in Guinea; President Conde arrested. National Assembly dissolved – reports pic.twitter.com/mezISFUFtx — Gatekeeper 1111 (@Gatekeeper_1111) September 5, 2021

Între timp, lotul naționalei Marocului a părăsit Guineea duminică seară, în jurul orei 22.00. FIFA va lua o hotărâre în privința reprogramării jocului pentru o dată ulterioară. Pe de altă parte nici pentru fotbaliștii naționalei din Guineea situația nu a fost una ușor de gestionat.

„Am aflat în drum spre micul dejun că se întâmplă ceva. Apoi am văzut pe reţelele de socializare că soldaţii trăgeau de pretutindeni. Antrenorul Didier Six a venit să ne spună că a existat o lovitură de stat. Soldaţii au fost chemaţi pentru a ne păzi hotelul. Noi nu am auzit focuri de armă, pentru că suntem suficient de departe de centrul oraşului.