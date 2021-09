VIDEO | Cristiano Ronaldo, din nou decisiv! „De asta m-am întors!”

Ronaldo a adus o victorie esenţială pentru echipa lui Solskjaer, într-un meci în care spaniolii le-au pus probleme gazdelor. Portarul De Gea a fost omul meciului în care Ronaldo a stabilit recordul absolut: 178 de meciuri disputate în UEFA Champions League.

Golul victoriei a fost reuşita cu numărul 136 pentru Ronaldo în Champions League şi al 12-lea venit după minutul 90 al unei partide. Fostul fundaş central al lui United, Rio Ferdinand a dezvăluit mesajul pe care portughezul i l-a trimis după meci: „Nu am jucat bine, dar eram sigur că voi marca!”.

🎥📐Different Camera Angles of Cristiano Ronaldo’s match-winning goal against Villarreal last night. #MUNVIL | #MUFC | #UCL | #Ronaldo pic.twitter.com/uV5z8QUKU2

„De asta m-am întors, mi-a fost dor de acest club. Am făcut istorie aici şi vreau să fac din nou” – a spus Ronaldo după 2-1 cu Villarreal.

“This is why I came back, I missed this club a lot. I made history in this club, and I want to do it again.”

Cristiano Ronaldo after scoring a last minute winner in Manchester United’s 2-1 victory over Villarreal in the Champions League.#MUFC #UCL pic.twitter.com/cQ5s2v6nEt

— United View (@unitedviewtv) September 29, 2021