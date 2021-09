VIDEO | Cristiano Ronaldo, primul antrenament la United! Tricoul cu numărul 7 a bătut toate recordurile de vânzări

Fanii lui Manchester United au fost în delir când au văzut imaginile cu idolul revenit la echipă după un periplu de poveste prin fotbalul european. Real Madrid şi Juventus sunt echipele la care portughezul a bătut record după record în cei 12 ani trecuţi de la plecarea sa.

Ronaldo a stat de vorbă cu managerul Solskjaer înainte de a intra în iarbă alături de noua sa echipă.

Cristiano Ronaldo has trained with his new Manchester United team-mates for the first time since re-signing for the club from Juventus.

