VIDEO | CSM București a învins Vipers 27-24 în Liga Campionilor! „Tigroaicele” încheie anul pe primul loc în Grupa A

Echipa feminină de handbal CSM București, vicecampioana României, a obținut o nouă victorie în Grupa A din Lioga Campionilor.

Ecdhipa antrenată de Adrian Vasile a învins liderul grupei la ora meciului, echipa norvegiană Vipers Kristiansand, cu 27-23 (15-16).

