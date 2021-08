VIDEO | CSU Craiova, antrenament inedit! Jucătorii au învățat cum să „deraieze” Rapidul

Se anunță un mare aflux de suporteri olteni în Capitală, spre bucuria portarului Mirko Pigliacelli: ”Aşa trebuie să fie, un meci cu atmosferă specială, când nu sunt suporteri nu este aceeaşi atmsoferă. Sunt tot 3 puncte în joc, dar cu suporteri în tribune este fotbalul adevărat”.

”Din 1964, de când a promovat Ştiinţa prima dată în Divizia A, sunt zi de zi alături de echipă. În 1964, când am promovat, am dat 3 lei ca să ascult la radio pe stadionul „Tineretului” meciul promovării. Am abonament şi nu ratez niciun meci”, a povestit și un pătimaș fan în etate al Craiovei.