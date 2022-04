VIDEO cu accidentul teribil în care a murit Freddy Rincon, fostul fotbalist al Real Madrid

Fostul fotbalist Freddy Rincon a murit într-un accident teribil din Columbia. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere cu momentul impactului dintre un autobuz și mașina în care se afla fotbalistul sunt greu de privit.

Deși inițial fotbalistul supraviețuise, două zile mai târziu medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Colombian former player ⚽Freddy Rincon was inside the SUV. Red light ignored. Some people say he was in the passenger seat.pic.twitter.com/f6zPWVZ2lA

— Trivium (@triviumcolombia) April 11, 2022