VIDEO | Cum au reacționat internauții după ce organizatorii Miami Grand Prix au realizat un fals port

Florida va fi pentru prima dată gazda Marelui Circ, iar organizatorii Miami Grand Prix vor o cursă memorabilă, informează lefigaro.fr, citată de news.ro.

Organizatorii au adus vreo zece iahturi şi le-au pus pe o platformă de beton, pentru ca avea un port. Mai mult, au fost amplasate panouri vopsite în albastru turcoaz pentrua a da impresia de apă în jurul bărcilor.

Mass-media și internauții au criticat și s-au amuzat pe seama deciziilor luate de organizatori. Iniţial, Marele Premiu de la Miami urma să aibă loc în oraş, dar localnicii au protestat vehement.

Astfel, pista a fost mutată la periferia oraşului, în zona Hard Rock Stadium. Circuitul temporar (5,410 km lungime şi 19 viraje) a luat naştere sub numele de Miami International Speedway. Miami Grand Prix este programat duminică, de la ora 22.30.

Today at the Miami F1 Track Marina. The question if this is fake water is answered. pic.twitter.com/hucUGMbmJO

— Klaus F1Buddy (@F1Buddy) May 2, 2022