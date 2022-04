FC Voluntari și FC Argeș se vor întâlni de două ori în trei zile, prima oară în play-off-ul Ligii 1, a doua oară în prima manșă a semifinalelor Cupei României.

De când piteștenii au revenit în Liga 1, ilfovenii nu au reușit să îi invingă. Doar în ultima dispută directă au izbutit să evite înfrângerea. În precedentele 4 au pierdut.

„Avem un complex în fața lor, avem nevoie de o tresărire de orgoliu după ce s-a întâmplat jocul trecut în care am fost clar ănvinși. Aștept o reacție pozitivă a jucătorilor mei, întâlnim un adversar care ne-a pus probleme de fiecare dată, sperăm să facem o partidă bună, venimdupă un rezutat rușinos, avem nevoie și de oral și pentru situația din clasament. Ne-am pregătit destul de bine în aceste zile, sperăm să fim într-o formă bună și să luăm cel etrei puncte.

Este clar că ambele au miză aparte, nu vă ascund faptul că meicul de campionat în cazul în care vom reușit să câștigăm ne putem asigura locul 4, dar și jocul de Cupă este un obiectiv pe care vrem să ni-l îndeplinim, suntem aproape de a juca o finală, este foarte mult pentru club pentru toată lumea și are miza lui foaret importantă”, a declarat antrenorul revelației acestui sezon, într-o conferință de presă.

Echipa lui Prepeliță a pierdut primele 4 meciuri din acest play-off și se află la 6 puncte în spatele adversarei pe care o va avea în față și marți în semifinalele Cupei României.

„Nu știm dacă vor menaja dintre jucători, nu am aflat, nu sunt genul de om care să îmi arunc antenele să văd ce fac alții. Și noi vom menaja din jucători, mă gândesc să menajez din anumiți jucători care au jucat toate minutele și am nevoie să fie proaspeți la următorul meci. Jocul din campionat este important pentru o clasare cât mai sus, noi țintim locul 4,

Jocul de Cupa României este important pentru ambele echipe, în campionat nu mai au cum să ajungă pe pdoium, pare un joc mult mai cu miză meciul de marți dar și joucl de campionat este important pentru locul 4 și pentru moralul următorului joc, am avea un moral foarte bun pentru marți, dacă nu am reuși lucrul ăsta ne-ar fi greu și marți”, a încheiat Ciobotariu.