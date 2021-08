VIDEO | Cum va gestiona Edi Iordănescu relația cu Gigi Becali: „Am trei atuuri în care cred foarte tare”

Edi Iordănescu este noul antrenor al celor de la FCSB, după ce l-a înlocuit pe Dinu Todoran pe banca tehnică.

Antrenorul de 43 de ani a susținut prima conferință de la Baza Sportivă FCSB și a vorbit despre relația pe care o va avea cu Gigi Becali, un patron recunoscut pentru modul în care intervine și se amestecă în deciziile tactice și tehnice ale antrenorului.

De asemenea, Iordănescu Jr. a ținut să laude și grupul de jucători pe care l-a găsit a FCSB, unul tânăr, valoros și dornic pentru marea perfornmață.

”Eu am trei atuuri în care cred foarte tare. Primul este cuvântul dânsului, pentru că sub cuvânt de onoare mi-a promis anumite lucruri. Al doilea este contractul meu, care este probabil, și nu vreau să o scot ca o laudă, este unul atipic pentru fotbalul românesc și înseamnă o anumită protecție. Iar în al treilea rând, persoana mea, felul meu de a fi, comunicarea mea, stilul meu, modul meu de lucru.

Pe aceste lucruri mă bazez. Am încredere deosebită în grupul de jucători. Când am plecat de la CFR am mulțumit grupului de acolo cu care am făcut performanță, unde au fost cele mai frumoase momente până în acest punct. Așa și aici, a contat foarte mult grupul de jucători și am găsit unul pe care îl cunoșteam în proporție foarte mare, un grup foarte tână de jucători, cu foarte mult potențial și dorință pentru performanță”, a declarat Edi Iordănescu în cadrul unei conferințe de presă.