VIDEO | „Cutremur” la Cupa Africii! Cel puțin 8 persoane au murit în timp ce încercau să intre pe stadion

Tragedie înaintea meciului dintre Camerun și Insulele Comore, din optimile Cupei Africii!

Deși ar fi trebuit să fie o sărbătoare pentru cei aflați în tribune, duelul dintre cele două formații a reprezentat sfârșitul pentru câțiva dintre suporterii veniți la stadion. Concret, fanii s-au călcat în picioare pentru a prinde un loc pe arena Paul Biya, însă, în aglomerația creată, cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața.

„Ceea ce trebuia să fie o sărbătoare pentru fotbalul african și gazda Camerun s-a transformat într-o dramă. Nu este prima dată când Africa trăiește așa ceva. Dorința de a vedea o echipă a ajuns să fie o capcană mortală pentru mulți dintre fani”, au scris cei de la AS.

Printre morţi se numără un copil, potrivit unui raport al Ministerului Sănătăţii, obţinut de agenţia de presă AFP. Conform mai multor oficiali, 50.000 de persoane au încercat să intre la acest meci, în ciuda faptului că stadionul, care are 60.000 de locuri, era deschis la doar 80% din întreaga sa capacitate, în condițiile restricțiilor de COVID-19.

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.

Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj

