VIDEO | Dan Petrescu, despre întâlnirea cu reprezentanții FRF: „Au insistat. Patronul a fost informat”

Dan Petrescu a vorbit despre subiectul momentului în fotbalul românesc: întâlnirea acestuia cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță.

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Chindia, din Liga 1, tehncianul liderului CFR Cluj a fost chestionat cu privire la posibilitatea de a prelua postul de selecționer al echipei naționale a României.

Petrescu nu a dorit să ofere multe detalii, menționând faptul că este concentrat pe munca pe care o are de făcut la formația din Gruia.

”Ieri am avut o întâlnire cu cei de la FRF, pe care nu aș fi vrut să o am. Am zis că aș vrea să vorbim la finalul campionatului, dar au insistat. În plus, patronul a fost informat. Am vorbit cu ei, acum pentru mine subiectul e încheiat. Mai sunt 5 meciuri, nu e normal să vorbim despre mine. Apoi, dacă pierde CFR, se va zice că nu am fost concentrați, că am distrus echipa, jucătorii.

Eu sunt concentrat 100% la CFR pentru 5 meciuri, am contract 3 ani. Acum nu mai depinde de mine, ci de club, de patron. Atât pot spune despre acest subiect, nu mă mai întrebați, că voi zice «next question» (n.r. – următoarea întrebare). Sunt aici la pupitru pentru că sunt antrenorul CFR-ului, mă interesează doar meciul de mâine. Am primit mesaje normale de la prieteni adevărați, dar le-am spus tuturor că sunt antrenorul CFR-ului și în momentul ăsta nu mă interesează altceva”, a declarat Dan Petrescu