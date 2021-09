VIDEO | Dan Petrescu, iritat: „Această chestie nu o s-o înțeleg niciodată!”

În campionat nu pot juca pentru că nu sunt pe listă. Este o listă foarte scurtă și această chestie nu o s-o înțeleg niciodată! Dacă eu am jucători și-i pot băga, de ce trebuie să am listă de 22, când pot avea de 30. Mai ales că pot apărea cazuri de COVID și atunci trebuie să avem soluții.

Noi jucăm și foarte multe meciuri. Noi suntem cu 14 meciuri înaintea tuturor. Stăm numai prin avioane, nici nu mai știm cum ne cheamă, schimbă o echipă, bagă altă echipă, pregătește celălat meci. Dar, vă spun că cei are vor intra pe teren își vor da viața”, a declarat Dan Petrescu, înaintea meciului cu UTA.