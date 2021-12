CFR Cluj a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 echipa cehă Jablonec, în ultima etapă a Grupei D a Conference League.

După meci, antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (53 de ani), s-a arătat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi.

„Cred că ați văzut și voi că am jucat cu o echipă foarte bună, solidă, care face pressing, cu intensitate, nu a fost ușor. În cupele europene, orice meci este foarte greu. Am avut și noi puțină șansă în Europa, am marcat după o acțiune extraordinară a lui Manea. Știam că vor risca, știam că vor fi spații.

Au avut niște ocazii pe final. Dacă am fi luat gol, eram puțin supărat. Așa e 2-0, meci perfect, ne-am trezit puțin cam târziu. Merită și băieții o victorie, nu cred că meritam 4 puncte în această grupă, cel puțin 6 sau 7.

Știți și voi cum a fost primul meci, venisem de câteva zile. Important e că am câștigat azi. Eu l-am adus pe Debeljuh la CFR Cluj, nu altcineva. Toate achizițiile au fost făcute de Dan Petrescu. Pentru Debeljuh eu am decis, de aceea am fost eu supărat pe el.

Când m-am întors nu era jucătorul pe care îl voiam eu. Iată că astăzi a jucat foarte bine, și Denis a intrat bine, nu era ușor nici pentru el. Atitudinea a fost bună, chiar dacă a greșit câteva mingi.

Vor fi trei meciuri în șapte zile, nu va fi ușor, băieții nu sunt roboți. Trebuie să aleg cea mai în formă echipă. Nu știu dacă Omrani va fi recuperat”, a declarat antrenorul echipei CFR Cluj.

