VIDEO | Dan Petrescu, nemulţumit înaintea jocului cu Farul: ,,Nu suntem trataţi corect! Suntem luaţi la mişto”

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a susţinut o conferinţă de presă înaintea jocului cu Farul Constanţa, din etapa a 20-a a Ligii 1.

,,Bursucul” se aşteaptă la un meci dificil joi, de la ora 20:30, la malul mării. Dan Petrescu se declară şi nemulţumit de modul în care au fost făcute programările pentru echipa sa în acest sezon.

,,Au 7 victorii în ultimele 9 meciuri, doar un egal cu UTA şi un meci pierdut când au avut foarte multe cazuri de Covid-19, meciul cu FCSB. Sunt conştient că va fi cel mai greu meci posibil. Au intensitate foarte bună, au tehnică, au pressing, nu se apără niciodată… filosofia lui Gică Hagi, el joacă numai la atac.

De obicei, în ultimele meciuri, noi am fost lăsaţi să avem posesia. Meciul acesta este total diferit. Să vedem dacă putem face faţă la intensitate pentru că, sincer, e foarte greu ca băieţii să mai facă un meci foarte bun. Sunt conştient, toată lumea e foarte obosită şi nu am mai avut o zi liberă de nu ştiu cât timp. Programările au fost împotriva lui CFR Cluj, dar la asta mă aşteptam. Eu nu fac scandal, asta e realitatea. Nu suntem trataţi corect!

În două zile şi jumătate, cum să refaci o echipă care are deja 36 de meciuri jucate. Celor de la Piteşti le trebuie o zi în plus. Eu nu mă aştept la nimic de la meciurile astea. Dacă nu batem pe nimeni, nu am ce să le reproşez jucătorilor mei şi nici mie, asta este realitatea! Suntem luaţi la mişto. Dacă ne iau la mişto alţii, trebuie să participăm şi noi”, a declarat Dan Petrescu, înaintea jocului cu Farul.