VIDEO | Dinamo, ca și eliminată din Liga Campionilor la handbal! THW Kiel s-a impus la 13 goluri diferență

Echipa masculină de handbal Dinamo a fost surclasată de Cea germană THW Kiel, cu 41-28 (19-11), în Sala Polivalentă din Capitală.

Meciul a contat pentru prima manşă a play-off-ului pentru sferturile Ligii Campionilor, iar returul programat pe 29 martie, la Kiel, este o simplă formalitate pentru echipa locală.

Goals galore for @thw_handball in Bucharest 💪🏻 Nikola Bilyk with a particularly stylish one for the German side 💫#ehfcl pic.twitter.com/NUEPQiyZhm

— EHF Champions League (@ehfcl) March 22, 2023