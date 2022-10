VIDEO | Doliu în fotbalul mondial – Cel puțin 100 de persoane au murit striviți la un meci!

Meciul dintre Arema FC – Persebaya Surabaya, din Indonezia, încheiat 2-3, a fost scena unei adevărate tragedii.

Mai exact, fanii celor de la Arema au invadat terenul de joc la finalul partidei. Motivul supărării acestora a fost faptul că a fost prima înfrângere de peste 2o de ani împotriva rivalilor de moarte de la Persebaya.

Imediat ce fanii au invadat gazonul, s-a iscat un adevărat război cu forțele de ordine. Ce a urmat apoi, puteți vedea chiar mai jos.

The match between Arema FC and Persebaya Surabaya took place at the Kanjuruhan Stadium. After Arema lost 3-2 on its home field, dozens of fans rushed the field. pic.twitter.com/IM411DACWm

