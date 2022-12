VIDEO | Dublă campioană mondială la înot, condamnată la 12 ani de închisoare! Când își va executa pedeapsa

Fosta înotătoare belarusă Aliaksandra Herasimenia, dublă medaliată olimpică, a fost condamnată în absență la 12 ani de închisoare în Belarus.

Tribunalul a găsit-o vinovată de „crearea unei formaţiuni extremiste”, a anunţat organizaţia de apărare a drepturilor Viasna.

Herasimenia, în vârstă de 36 de ani, a câștigat argintul olimpic la 50m în 2012 la Londra și bronzul la 100m patru ani mai tâțrziu, la Rio de Janeiro. De asemenea, este campioană mondială la 100m în 2011, la Shanghai și la 50m în 2012, în bazin scurt, la Istanbul.

Conform ONG-ului Viasna, fosta înotătoare s-a retras din activitate în 2019 şi trăieşte în exil. Ea a fost găsită vinovată de „îndemnuri la sancţiuni împotriva Belarusului şi difuzarea de informaţii false privind evenimentele din ţară în 2020”.

The first "court in absentia" was held in Belarus

Aliaksandra Herasimenia and Alexander Opeikin were "sentenced" to 12 years of imprisonment.

This "show for one viewer" differs from the others by the absence of the defendants – they have been in exile for a long time. pic.twitter.com/zIplpzVv2r

— NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2022