VIDEO | Dublă pentru Ferrari la debutul în noul sezon al F1! Ce au făcut Verstappen și Hamilton în Bahrain

Scuderia italiană și-a impus cei doi piloți pe primele două locuri ale podiumului cursei inaugurale a sezonului 2022.

Monegascul Charles Leclerc s-a impus pe circuitul de la Sakhir, urmat fiind de colegul său, spaniolul Carlos Sainz. Primul a plecat din pole position și și-a apărat poziția în ciuda atacurilor venite din partea campionului mondial Max Verstappen. Cei doi s-au duelat mai târziu pe pistă, dar tot pilotul de la Ferrari a avut câștig de cauză. Apariția Safetycarului pe pistă în turul 46 nu a mai fost în avantajul olandezului. Care a cucerit titlul mondial în 2021 grație intrării pe circuit a mașinii de siguranță în finalul ultimei curse de anul trecut. Leclerc a trecut primul linia de sosire, înregistrând a treia victorie în carieră în F1. Pe treapta a treia a podiumului a urcat Lewis Hamilton, care a profitat de abandonul rivalului său Verstappen cu două tururi înainte de final tot din cauza problemelor tehnice. Noul său coechipier George Russell l-a urmat în ierarhia finală, în timp ce pentru Red Bull ziua neagră a fost completată și de ieșirea în decor a lui Sergio Perez.

