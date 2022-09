VIDEO | Edi Iordănescu a vorbit despre partida cu Finlanda. Cum a explicat neconvocările lui Alexandru Maxim și Alexandru Mitriță

Naționala de fotbal a României joacă vineri, la Helsinki, împotriva Filnandei, în penultima etapă din Liga Națiunilor.

Edi Iordănescu este sigur că în iunie naționala României nu a arătat potențialul maxim

În cazul unui eșec, tricolorii vor retrograda în al treilea eșalon al competiției. Naționala antrenată de Edi Iordănescu are 3 p, după victoria din tur cu Finlanda, fiind învinsă de Muntenegru (0-2 în deplasare și 0-3 acasă) și Bosnia-Herțegovina (0-1 în deplasare).

„În iunie, dezamăgirea personală a fost una mare, dar încrederea și așteptările rămân la fel de mari și am argumente în sensul ăsta.

Sunt sigur de faptul că în iunie nu ne-am arătat potențialul maxim. Mai mult decât atât, în urma unei analize foarte complexe consider că am avut foarte multe neșansă, atât în afara terenului, pentru că am avut probleme cu o serie de importantă de jucători, cât și în jocurile propriu-zise.

Îmi doresc ca eu și suporterii să vadă o nouă națională, cu o nouă abordare. Îmi doresc mai multă încredere, mai mult curaj, mai mult devotament, mai multă ambiție și mai mult orgoliu.

Îmi doresc consolidarea unei echipe naționale care să aibă șanse reale de calificare la Campionatul European 2024”, a declarat selecționerul.

Edi Iordănescu le cere lui Alexandru Maxim și Alexandru Mitriță să vină la națională cu toată dorința

Edi Iordănescu a explicat motivele pentru care nu i-a convocat pe Alexandru Maxim și Alexandru Mitriță, dar l-a chemat pe Florinel Coman.

„Sunt la a treia acțiune la națională și pot să spun că, în linii mari, am un tablou complet asupra situației. Am simțit că jucătorii au început să înțeleagă și să-și însușească din sarcinile pe care le dăm către ei.

Rămâne ca acest lucru să-l demonstreze pe teren și spun că trebuie să începem să arătăm ca o echipă care are aspirații cu țanse reale de calificare la turneul final. Trebuie să schimbăm imaginea arătată în iunie.

Cu Maxim am avut mai multe discuții de când am preluat echipa națională, e un caracter foarte frumos și un băiat extraordinar. Mitriță e și el un jucător cu ștate vechi la națională, inclusiv în mandatul meu.

Vom avea timp după această acțiune să discutăm nominal despre fiecare jucător în parte. Pe lângă talent și forma de moment, pentru mine, un criteriu important e ca jucătorii să vină la națională cu toată dorința și să nu aibă rețineri.

Maxim a avut în iunie un comportament deosebit în cadrul grupului, din păcate au fost unii jucători, care au decis că nu mai vor să continue la naționala României.

Referitor la Florinel Coman, din punctul meu de vedere e un jucător care poate ajuta România pentru Campionatul European.

Îl știu bine, îi cunosc bine potențialul. E o mână întinsă din partea mea pentru Florinel Coman și așteptarea mea e mare, adică să dea totul pentru echipa națională în scurt timp. Asta îmi doresc”, a mai spus el.

Edi Iordănescu regretă că nu are jucători cu experiență europeană

Totodată, Edi Iordănescu a precizat că jucătorii care ajung la națională sunt cei mai buni, iar așteptările lui sunt cele mai mari. „Aștept din partea lor cel mai bun comportament, cea mai mare dăruire și să fie la cel mai înalt nivel.

Am impus mereu reguli și am încercat să construiesc un mediu profesionist. La fel am făcut și când am venit la echipa națională.

Nu e o problemă că avem din păcate mulți jucători care nu sunt la nivelul pe care l-aș dori. Avem mulți jucători care evoluează în străinătate, dar în ligile inferioare și nici acolo nu își câștigă postul de titular. E o problemă care îmi dă bătăi de cap.

Am mare încredere pentru că am identificat potențialul imens la ei și am mare încredere că pot face trecerea la un nivel clar superior. Avem jucători tineri și jucători cu experiență, dar nu avem jucători cu experiență europeană. Din păcate, jucătorii care vin din străinătate nu sunt implicați în cupele europene.

Aș mai adăuga un amănunt. Suntem o echipă în formare spre deosebire de adversarul nostru de mâine, care e o echipă definită, cu un selecționer care e angrenat de 12 ani în cadrul echipei naționale și care are jucători care au evoluat recent la un turneu final.

Am început să identific lucrurile. Ei au început să înțeleagă ce îmi doresc eu de la echipă. Pun presiune pe ei, pe atitudinea lor și vrem să obținem un rezultat bun și când tragem linia la această acțiune să avem un loc cât mai bun în clasament, să primim niște răspunsuri bune.

Îmi doresc puncte și îmi doresc să rămânem cu speranță. E un lucru pe care toți suporterii echipei naționale îl așteaptă.

E cel mai puțin importat lucru viitorul meu, mereu primează echipa națională. Când antrenezi ești mereu în pericol.

Deian e puțin înainte de Stanciu, dar nici el nu are minute jucate. Așteptăm cu speranțe aceste meciuri, eu sunt aici să caut soluții, nu scuze. Nu ne putem indispensa de jucători importanți pentru noi. Suntem pregătiți de un meci greu și trebuie să arătăm potențialul”, a încheiat selecționerul.