VIDEO | Edi Iordănescu, dezamăgit de eliminarea FCSB-ului din Cupa României: „Puneam preț pe acest trofeu”

FCSB a fost eliminată din Cupa României, la “masa verde”, deoarece nu a putut alinia un minim de 13 jucători pe foaia de joc. Astfel, FC Voluntari s-a calificat în sferturile de finală ale competiției.

Antrenorul FCSB, Edi Iordănescu, regretă ratarea acestui obiectiv

„Nu am un răspuns complet (n.r. – despre meciul de Cupă, cu FC Voluntari). Conducerea a încercat să facă tot posibilul să jucăm acest joc. Un obiectiv important pentru noi, pentru club, pentru suporteri și pentru mine. Pentru asta am venit la FCSB, pentru trofee. Puneam preț pe acest trofeu, mai ales că ne-am chinuit, am avut acea deplasare grea la Hunedoara.

Aveam un culoar foarte bun. Sunt echipe importante care au ieșit: CFR, Botoșani, Farul, UTA, Rapid. Sunt echipe care au ieșit, sunt echipe de Liga 2 și 3 care sunt în faza sferturilor. Cred că, dacă jucam cu Voluntari și mergeam mai departe, aveam șanse importante să ajungem în finală. Din păcate, sunt lucruri pe care nu am putut să le controlăm, nu au depins de noi. Rămân regretul și frustrarea că n-am putut să jucăm. Avem datoria să ne regrupăm și să mergem mai departe spre obiectivul care a rămas, campionatul„, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă.