VIDEO | Edi Iordănescu, mesaj clar cu privire la căpitanul FCS-ului: „E decizia mea, îmi aparține”

FCSB va juca în etapa a 11-a din Liga 1 în compania celor de la Chindia Târgoviște, vineri, 1 octombrie, de la ora 21:00.

Cu prilejul conferinței de presă premergătoare partidei menționate, Edi Iordănescu a atins și subiectul căpitanului de la formația pe care o pregătește.

În absența lui Florin Tănase, căpitanul de drept, care este accidentat, banderola a fost purtată de Andrei Miron și Claudiu Keșeru, iar antrenorul de 43 de ani a ținut să lămurească cine va fi în continuare vocea din teren a tehncianului.

”Cred că am clarificat. E decizia mea, îmi aparține. Consider că avem 3-4 jucători care pot îndeplini acest rol în orice moment prin prisma valorii, experienței lor. Keșeru, cu siguranță, este unul dintre acești 3-4 jucători, dar rămâne valabil ce am spus inițial.

Tănase, care este în afara lotului cu această accidentare. Am apelat la Miron și i-am dat lui banderola. El a lipsit, a avut-o Claudiu. Când va reveni, Tănase va fi cu banderola pe mână. Asta nu îi face pe Miron sau Keșeru mai puțin importanți în economia jocului sau în relația cu vestiarul”, a declarat Edi Iordănescu, înainte de meci.